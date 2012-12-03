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Kültür-Sanat

Fatih Akın'a Peter-Weiss Ödülü

1990 yılından beri iki yılda bir, edebiyat, tiyatro ve sinema dallarından isimlere verilen Peter-Weiss Ödülü'nün bu seneki sahibi Fatih Akın oldu

03 Aralık 2012 12:33

Almanya’da Bochum Belediyesi’nin iki yılda bir sanat dünyasından isimlere verdiği Peter-Weiss Ödülü'nü bu yıl ünlü Türk yönetmen Fatih Akın aldı. 1990 yılından bu yana verilen ödül, ilk kez Türk kökenli bir sanatçıya verildi.

Bochum’da Schauspielhaus salonunda  düzenlenen ödül töreninde, 15 bin avro para ödülünü de içeren Peter-Weiss Ödülü  ile Akın'ın kültürlerarası hoşgörü ve uzlaşmaya yönelik ilgisinin takdir edildiği ifade edildi.

Ödül töreni öncesi salonda, Fatih Akın'ın Trabzon'un Çamburnu Beldesi'nde kurulan çöp tesisine dikkat çekmek için 2007-2012 yılları arasında hazırladığı belgesel film 'Cennetteki Çöplük' (Müll im Garten Eden) davetlilere izletildi. GalasıTrabzon'da yapılan ve Almanya'da ilk kez dün akşam gösterilen Cennetteki Çöplük, izleyecilerin büyük beğenisini topladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ödülü Bochum Anakent Belediye Başkanı Dr.Ottilie Scholz'un elinden alan Fatih Akın, "Faşizme karşı yazı ve yapıtlarıyla tanınan ünlü sanatçı Peter Weiss adına verilen ödüle layık görülmemden dolayı, bir Türk kökenli olarak memnuniyet hissediyorum. Ayrıca gurur duyuyor ve mutluyum" şeklinde konuştu.

Törende birer konuşma yapan Bochum Anakent Belediye Başkanı Dr.Ottilie Scholz ve Alman FAZ Gazetesi Kültür Bölümü Şef Redaktörü ve Peter Weiss Ödül Jüri Üyesi Andreas Platthaus, "Fatih AkIn yaptığı başarılı filmlerle sanat dünyamıza yenilikler kazandırdı.Bu ödülü fazlasıyla hakettiğine inanıyor ve kendisine teşekkür ediyoruz“ sözleriyle ünlü yönetmene övgüler yağdırdı.

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