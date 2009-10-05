Fatih Akın'a bir ödül de Hamburg'tan

Almanya’da düzenlenen 17. Uluslararası Hamburg Film Festivali’nde “Art Cinema” ödülü, yönetmen Fatih Akın’ın “Soul Kitchen” filmine verildi.



Filmin, Uluslararası Sanat Film Tiyatrosu Birliği’nin “Art Cinema” ödülüne, “abartısız, coşkulu, esprili ve tavizsiz olması” nedeniyle layık görüldüğü belirtildi. Aynı filmle Venedik Film Festivali’nde “Jüri Özel Ödülü” kazanan Fatih Akın, Hasankeyf’te olduğu için ödül törenine katılamadı. Ödül, Akın’ın yerine filmin başrol oyuncuları Adam Bousdoukos ve Pheline Roggan’a verildi. İspanya’da geçen hafta düzenlenen 57. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde “Gaztea Gençlik” ödülü alan, yönetmenliğini Miraz Bezar’ın yaptığı Kürtçe film “Min Dit” de “Die Elfe” adlı genç yetenek ödülüne layık görüldü.