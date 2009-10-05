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Kültür-Sanat

Fatih Akın'a bir ödül de Hamburg'tan

17. Uluslararası Hamburg Film Festivali’nde “Art Cinema” ödülü, yönetmen Fatih Akın’ın “Soul Kitchen” filmine verildi.

05 Ekim 2009 03:00

Almanya’da düzenlenen 17. Uluslararası Hamburg Film Festivali’nde “Art Cinema” ödülü, yönetmen Fatih Akın’ın “Soul Kitchen” filmine verildi.

Filmin, Uluslararası Sanat Film Tiyatrosu Birliği’nin “Art Cinema” ödülüne, “abartısız, coşkulu, esprili ve tavizsiz olması” nedeniyle layık görüldüğü belirtildi. Aynı filmle Venedik Film Festivali’nde “Jüri Özel Ödülü” kazanan Fatih Akın, Hasankeyf’te olduğu için ödül törenine katılamadı. Ödül, Akın’ın yerine filmin başrol oyuncuları Adam Bousdoukos ve Pheline Roggan’a verildi.   İspanya’da geçen hafta düzenlenen 57. San Sebastian Uluslararası  Film Festivali’nde “Gaztea Gençlik” ödülü alan, yönetmenliğini Miraz Bezar’ın yaptığı Kürtçe film  “Min Dit” de “Die Elfe” adlı  genç yetenek ödülüne layık  görüldü.

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