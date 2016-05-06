Fatih Akın’a Almanya'dan uyuma katkı ödülü



Türkiye kökenli film yönetmeni, senarist ve prodüktör Fatih Akın, Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Doğu Frizon adalarından Norderney'in uyum ödülüne layık bulundu. 5 bin euro tutarındaki ödül Fatih Akın'a 4 Haziran'da 27. Uluslararası Emden-Norderney‘ Film Festivali'nde verilecek. Ödül konuşmasını Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff yapacak.

Doğu ile batı arasındagit-gel yaşayan insanlar odak noktasında

Jüri, Fatih Akın'ın doğu ile batı arasında git-gel yaşayan insanları filmlerinin odak noktasına alması dolayısıyla bu ödüle layık bulunduğunu açıkladı. Akın'ın yeni bir topluma ayak uydurmanın ne kadar sancılı bir süreç olduğunu çok etkili bir biçimde beyaz perdeye yansıttığı da vurgulandı. Türkiye kökenli yönetmenin filmlerinde ayrıca hoşgörü ve merhamet duygularını da içeren insanî bir dünya görüşünün yansıtıldığının da altı çizildi.

Fatih Akın 1973 yılında Hamburg kentinde Türk göçmen bir ana babanın çocuğu olarak dünayaya geldi. 2004'te çektiği „Gegen die Wand“ (Duvara Karşı) ya da 2007'de çektiği „Auf der anderen Seite“ (Yaşamın Kıyısında) ödüllü filmleri onu uluslararası üne kavuşturdu. Norderney'da 4 Haziran'daki ödül töreninin ardından Fatin Akın'ın 2009'da çektiği „Soul Kitchen“ (Aşka Ruhunu Kat) adlı filmi gösterilecek.