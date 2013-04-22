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Kültür-Sanat

Fatih Akın: Yunan halkı Türkler kadar tembel değil

Fatih Akın: Yunanlılar tepki gösteriyor. Sokaklara dökülüyor. Öfkesini dile getirebiliyor. Bunlar benim için demokrasi işaretleri. Bunlar benim halkımda yok

22 Nisan 2013 10:32

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Yunanistan’da yayınlanan To Vima gazetesine verdiği röportajda tartışılacak açıklamalar yaptı. Yunan halkına övgüler düzen Akın, Türklerin tembelliğinden yakındı.


'Bunlar benim halkımda yok'


Türkler ile Yunanlar arasındaki benzerlikler için Akın “İki farklı millet. Yunanlar Türkler kadar tembel değil. Yunanlılar tepki gösteriyor. Sokaklara dökülüyor. Öfkesini dile getirebiliyor. Bunlar benim için demokrasi işaretleri. Bunlar benim halkımda yok” diye konuştu.

 

'Alman toplumu sahte bir toplumdur'

 

Almanya’daki Türkler için de şunları söyledi: Almanya’da yaşayan herkes Alman’dır. Bu ülke 2.Dünya Savaşı’ndan sonra ABD tarafından inşa edildi. Hem bu hem Başbakan Angela Merkel yüzünden Alman toplumu sahte bir toplumdur. Sadece banka kredileri ile yeni şeylere sahip oluyor. Hiçbir şeye sesini çıkarmıyor ve TV izliyor.

Fatih Akın, Clint Eastwood’un Obama’ya seslendiği boş bir sandalyeye karşı yaptığı konuşmanın ardından idolü olmaktan çıktığını da belirtti.

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