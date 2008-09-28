Fatih Akın: Türk sineması büyük bir başarının eşiğinde

'Altın İstiridye' Türk yönetmenin

"Üç Maymun" Oscar yolcusu

Tanınmış yönetmen Fatih Akın, Türk sinemasının uluslararası alanda "büyük bir başarının eşiğinde" olduğunu belirtti.Akın, Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden "Der Spiegel"in eki olan "Spiegel Special" için yazdığı makalede, Türk sinemasında artık hiçbir konunun tabu olmadığını, her türlü konunun işlendiğini kaydetti.Türk sinemasında filmlerin çeşitliliğine de dikkati çeken Akın, "Türk sineması uluslararası alanda büyük bir başarının eşiğinde. Türk rakiplerimin toplumumuzun durumunu yansıtan ve aynı zamanda eğlendiren filmler için ortaya koydukları konu çeşitliliği muazzam" diye konuştu.Akın, Türk sinemasında artık hiçbir konunun tabu olmadığını, geleneklere karşı çıkan genç kızlardan namus cinayetlerine kadar her türlü konunun işlendiğini ifade etti. Fatih Akın, sadece bu eserlerin yeteri kadar ilgi görmemesinden üzüntü duyduğunu kaydetti.