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Kültür-Sanat

Fatih Akın son filmi 'Paramparça' ile Altın Küre ödüllerine aday

"Paramparça", başrol oyuncusu Diane Kruger'e Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırmıştı

12 Aralık 2017 17:05

Fatih Akın'ın Aus dem Nichts (In The Fade / Paramparça) adlı filmi Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar aday adaylığının yanında 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Altın Küre ödülüne de aday gösterildi.

NTV'nin haberine göre, bu sene 75'incisi düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları Pazartesi Kaliforniya'da bu düzenlenen bir toplantıda açıklandı.

Almanya'dan Fatih Akın'ın Aus dem Nichts (In The Fade / Paramparça) isimli filmi de Altın Küre Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak filmler arasında aday gösterildi.

 

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı


Dünya prömiyeri 26 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılan "Paramparça", başrol oyuncusu Diane Kruger'e festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandırmıştı.

Akın'ın son filmi Neonaziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısını ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikayesini anlatıyor. 

Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor.

 

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