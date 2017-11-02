Fatih Akın: Diane Kruger saygı duyulan bir oyuncu olduğunu kanıtladı

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, yeni filmi In the Fade’deki performansı ile göz dolduran başrol oyuncusu Diane Kruger’la ilgili konuştu. Kruger’ı ilk kez National Treasure filminde izlediğini söyleyen Akın, o tarzdaki filmleri sevmemesine rağmen kendisinin dikkatini çektiğini söyledi. Akın, Kruger'in haketiği saygıyı da kazandığını ifadelerine ekledi.

filmloverss'ın indiewire'dan referans verdiği haberine göre, Kruger’ın Inglorious Basterds filmindeki performansını çok beğendiğini de söyleyen Akın, nasıl tanıştıkları konusuna da değindi.

2012’de çektiği Cennetteki Çöplük belgeseli için Cannes’da küçük bir parti verdiği akşam tanıştıklarını söyleyen Akın, Diane Kruger o yıl festival jürisinde olmasına rağmen kendisiyle tanışmak ve birlikte çalışmak istediğini söylemek için geldiğini ifade etti.

Tanışmalarından yıllar sonra In the Fade için başrol oyuncusu aradığı dönemden de bahseden yönetmen şunları söyledi;

“Ana akım filmlerini sevmesem bile Diane’in kötü bir performans sergilediğini hiç görmedim. Almanya’daki pek çok insanın onun gerçek bir oyuncu olmadığı yönündeki ön yargılarına katılmıyordum. Nedense onun Almanya’da böyle tuhaf bir imajı vardı ama Cannes jürisi onu onurlandırdı ve saygı duyulan bir oyuncu olduğunu kanıtladı.”