FATF: Sanal varlıklar için ülkeler koordineli eyleme geçmeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Fransa merkezli Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), sanal varlıkların terörizm ve yasal olmayan eylemlerde kullanılmasını engellemek amacıyla bütün ülkelerin koordine olarak eyleme geçmesini talep eden bir açıklama yayınladı.

FATF’ın yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer etti:

“Bütün yargı kuruluşları, sanal varlıkları kötüye engellemek adına yasal ve işe yarar adımlar atmalıdır. Bu önlemler, sanal varlıkların yargı kapsamlarında oluşturabilecekleri olası riskleri inceleme ve anlama, sanal varlık hizmeti veren şirketlere risk temelli regülasyonlar uygulamaları ve sanal varlık hizmeti veren şirketlerin gözetimi için etkili sistemler oluşturmaları olarak sıralanabilir.”

FATF’ın kripto para birimi ve piyasalarına ilişkin regülasyonlarını Haziran ayında yayınlaması beklenirken, söz konusu regülasyonlara uymayan ülkelerin kara listeye alınabileceği belirtiliyor. FAT, kripto para birimleri borsalarının yanında ulusal yönetimlerin şifrelenmiş cüzdan hizmeti veren şirketler ve ICO’lara (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) da daha fazla regülasyon uygulamasını talep ediyor.