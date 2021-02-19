Fat Boys'un üyelerinden Prince Markie Dee 52 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Hip hop grubu Fat Boys'un üyelerinden Prince Markie Dee hayatını kaybetti.

Grubun menejeri Louis Gregory, rapçinin 52 yaşında hayatını kaybettiğini doğrularken ölüm gerekçesini paylaşmadı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Gregory, "Sonsuza kadar kalbimde olacak. Prince Markie Dee bir rapçiden fazlasıydı; benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Bugün kardeşimi kaybettiğimi size bildirmek kalbimi kırıyor. Seni hep seveceğim Mark ve bana öğrettiklerine hep değer vereceğim" yazdı.

Dee, Darren Robinson (the Human Beatbox) ve Damon Wimbley (Kool Rock Ski) ile birlikte hip hop müziğin sembollerinden biri haline gelen Fat Boys'u kurmuştu.