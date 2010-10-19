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Yaşam

Fasulye tanesi minik Melike'yi öldürdü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soluk borusuna fasulye tanesi kaçan 13 aylık çocuk hayatını kaybetti.

19 Ekim 2010 03:00

T24 - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soluk borusuna fasulye tanesi kaçan 13 aylık çocuk hayatını kaybetti.



Şarkışla ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk sahibi Mesut ve Özlem Avcı çiftinin 13 aylık kızları Melike Avcı, birkaç gün önce evlerinde annesi ekmek yaparken kuru fasulye tanesi yuttu.

Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avcı, oksijen verildikten sonra taburcu edildi.

Evlerinin bahçesinde dün yetiştirdiği domateslerden toplayan baba Mesut Avcı, kızına yemesi için kızarmış domateslerden birini verdi.

Domatesin çekirdeğinin genzine kaçması sonucu solunum sıkıntısı yaşayan küçük Melike, tekrar aynı hastaneye kaldırıldı.

Burada kalbi duran Avcı, müdahalenin ardından hayata döndürüldü. Acilen Sivas'a sevk edilen küçük Melike'nin yolda tekrar kalbi durdu. Melike, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopside Melike Avcı'nın nefes borusundan kuru fasulye tanesi çıktığı öğrenildi.

Avcı'nın cenazesi ailesine teslim edildi.


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