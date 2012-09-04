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Yaşam

Fas'ta trafik kazası: En az 42 ölü

Fas'ta Zerkten yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında en az 42 kişinin öldüğü bildirildi

04 Eylül 2012 18:42

Fas'ta bir yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 42 kişi hayatını kaybetti. Bazıları ağır olmak üzere, 24 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, turistik Marakeş kentinden ülkenin güneydoğusuna doğru seyreden otobüs, Zerkten yakınlarında kaza yaptı.

Otobüsteki yolcuların çoğunluğunun Faslı olduğu sanılıyor.

Resmi haber ajansı Map, yaralıların Marakeş ve Ouarzazate'deki hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre Fas'ta geçen yıl 4 bin kişi trafik kazalarında can verdi.

Bu sayı, önceki yıla göre yüzde 11'den fazla bir artışa işaret ediyor. (BBC Türkçe)

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