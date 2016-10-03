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BBC Türkçe

Fas'ta sadece kadınlardan oluşan 'IŞİD hücresi' dağıtıldı

Polis, ülkede intihar eylemleri düzenlemeyi planladığı iddia edilen ve sadece kadınlardan oluşan bir hücreye baskınlar düzenlendi. Tüm kadınlar gözaltına alındı.

03 Ekim 2016 21:03

Fas'ta polis, IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) bağlılığını açıkladığı ve ülkede intihar eylemleri düzenlemeyi planladığı iddia edilen, sadece kadınlardan oluşan bir hücreye baskınlar düzenlendi.

8 farklı yerdeki baskınlarda 10 kadın gözaltına alındı.

Fas İçişleri Bakanlığı, 'kadınlardan birinin evinde intihar kemeri yapmak için kullanılan bazı kimyasal maddeler ve teçhizat ele geçirildiğini' açıkladı.

Bakanlık, 'kadınların ülkede hayati önemdeki bir takım kuruluşlara intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını' belirtti.

Açıklamasında, "Hücreyi çökerttik" diyen bakanlığa göre, 'bu hücre ülkenin farklı yerlerinden kadınları örgütlüyor ve onlara eğitim veriyordu'.

IŞİD'e bağlılığını açıklayan kadınların bazılarının Suriye ve Irak'ta IŞİD saflarında yer alan Faslı savaşçılarla 'aile bağlarının da olduğu' belirtiliyor.

ABD merkezi araştırma kuruluşu Soufan Group'un geçen Aralık ayında yayımladığı araştırmaya göre, bu tarihten önceki 18 ay içerisinde 1200'den fazla kişi Fas'tan IŞİD'e katılmak üzere ülke dışına çıktı.

Fas hükümeti, 1500 ülke vatandaşının hali hazırda Suriye ve Irak'ta militan gruplar içinde yer aldığını söylüyor.

Irak ve Suriye'deki çatışmalarda 286 Fas vatandaşının öldüğü, 220 Faslı'nın ise ülkelerine dönüşte tutuklandığı belirtiliyor.

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