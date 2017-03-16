Fas'ta Kral, hükümeti kuramayan Başbakan'ı görevden alacak

Fas Kralı 6'ıncı Muhammed, koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olan Adalet ve Kalkınma Partili (PJD) Başbakan Abdelilah Benkirane'ı görevinden alacağını açıkladı.

Kral, aynı partiden başka bir milletvekilini başbakan olarak atayacak.

Ülkede Ekim 2016'da yapılan seçimleri İslamcı PJD kazanmıştı. PJD, meclisteki 395 sandalyeden 125'ini elde etmişti.

Fas'taki siyasi sistem hiçbir partinin mecliste mutlak çoğunluğu elde etmesine izin vermiyor. Bu nedenle seçimlerden birinci çıkan partinin koalisyon kurması gerekiyor.

Seçimlerde eski krallardan 4'üncü Muhammed'in eski danışmanı tarafından kurulan Gerçeklik ve Çağdaşlık Partisi 102, muhafazakâr çizgideki İstiklal Partisi ise 46 milletvekili çıkarmıştı.

Fas'ta hükümetin sınırlı yetkileri bulunuyor. Ancak seçimler, 2011'de Kral'ın protestolar karşısında yetkilerinin bir bölümünü devretmesinden sonra anayasal monarşi için bir sınav olarak görülüyordu.

Beş yıldır iktidarda olan PJD, yeniden seçilmesi halinde reformlara devam etme vaadinde bulunmuştu.