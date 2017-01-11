Fas'ta burka yasağı mı geliyor?

Yerel medya kaynakları, Fas’ta burka imalatı, satış ve ithalatı yapan işletmelerin imalat ve satışının durdurulması, 48 saat içerisinde de stokları ellerinden çıkarmaları yönünde talimat aldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu talimatı pazartesi günü güvenlik gerekçesi ile verdiği kaydedildi.

Suçluların eylemlerinde hem tüm vücudu hem de yüzü tamamen kapatan burkayı tercih ettiği için bu tedbire başvurulduğu kaydedildi.

Hükümetten henüz açıklama gelmedi

Haberlerde, söz konusu tedbirin genel bir burka yasağı anlamına gelip gelmediğinin ise henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Ancak Fas hükümetinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Eski bakanlardan Nouzha Skalli, katıldığı bir televizyon programında kararı memnuniyetle karşıladığını ve kararın "radikal İslamcılarla mücadelede önemli bir adım" olduğunu kaydetti.

Kafesli çarşaf olarak da bilinen burka, Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta çok yaygın bir giyisi değil. Burka giyen kadınların sayısı ülkede oldukça düşük.

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afp, BD/BS