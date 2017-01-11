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BBC Türkçe

Fas'ta burka üretimi ve satışı yasaklandı

Faslı yetkililer, burka üretimi, satışı ve ithalatını yasaklama kararı alarak, üretici ve satıcılara ellerindeki stokları 48 saat içinde yok etmeleri emri verdi

11 Ocak 2017 05:58

Fas'ta 'güvenlik endişeleri' nedeniyle burkanın üretimi, satışı ve ithalatı yasaklandı.

Fas medyasında yer alan haberlere göre, Pazartesi günü yetkililerin iş yerlerine ilettikleri bir mektupta, 48 saat içinde ellerindeki stokları yok etmeleri istendi.

Hükümet yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, ismini vermek istemeyen yetkililerin kararı "güvenlik endişelerine" dayandırdıkları bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, internet üzerinden yaptığı açıklamada "eşkiyalar bu giysiyi suç işlemek için tekrar tekrar kullandılar" dedi.

Fas Kralı VI. Muhammed'in yönetimi altındaki ülkede karar farklı tepkilere neden oldu.

Kral VI. Muhammed, ülkede ılımlı İslam kurallarından yana bir yönetim sürdürüyor.

Ekim'de gerçekleşen seçimlerde "radikal bağlantıları" nedeniyle yarışması engellenen vaiz Hammad Kabbac, yasağın "kabul edilemez" olduğunu söylerken, kararla dalga geçerek, "sahillerde Batılı mayolar giyilmesi de dokunulmaz bir hak olarak görülüyor olmalı" dedi.

Bazı insan hakları kuruluşları, kararın kadınların "dini, siyasi ve sosyal inaçları ile kimliklerini ortaya koyan kıyafetleri giyme özgürlüğünü" ihlal ettiğini söyledi.

Ülkenin eski aile ve sosyal kalkınmadan sorumlu bakanı Nouzha Skalli ise, yasağın "dini radikalleşmeyle mücadelede önemli bir adım" olduğunu savundu.

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