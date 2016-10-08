Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı

Fas'ta yapılan genel seçimleri iktidardaki İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) kazandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, PJD, meclisteki 395 sandalyeden 125'ini elde etti.

Kral 4'ncü Muhammed'in eski danışmanı tarafından kurulan Gerçeklik ve Çağdaşlık Partisi 102, muhafazakâr çizgideki İstiklal Partisi ise 46 milletvekili çıkardı.

Fas'taki siyasi sistem hiçbir partinin mecliste mutlak çoğunluğu elde etmesine izin vermiyor. Bu nedenle seçimlerden birinci çıkan partinin koalisyon kurması gerekiyor.

Gözlemciler, PJD ile Gerçeklik ve Çağdaşlık Partisi arasındaki koalisyon pazarlıklarının zorlu geçeceğini vurguluyor.

Fas'ta hükümetin sınırlı yetkileri bulunuyor. Ancak seçimler, Kral'ın protestolar karşısında yetkilerinin bir bölümünü devretmesinden beş yıl sonra anayasal monarşi için bir sınav olarak görülüyordu.

Beş yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi, yeniden seçilmesi halinde reformlara devam etme vaadinde bulunmuştu.