T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fast food'larda fare ve insan DNA'sı çıktı

ABD'de 258 burger firmasından alınan örnekler incelendiğinde, vejetaryen ürünlerde de et çıktı

11 Mayıs 2016 22:39

ABD'de yapılan bir araştırma, bu ülkedeki bazı burger’larda fare ve insan DNA'sına rastlandığını ortaya koydu.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; 258 burger’dan alınan örneklerin üçünde fare, birinde ise insan DNA'sı bulundu. Vejetaryen ürünlerin ikisinde ise et çıktı.

 

Kabul edilebilir ölçüde insan ve fare DNA'sı

 

ABD merkezli gıda denetim firması Clear Labs tarafından yapılan son araştırmada, insan DNA'sının söz konusu ürünlere imalat sürecinde muhtemelen saç, deri ya da tırnaktan bulaştığı ifade edildi. Ayrıca tüketicilerin burger’larda kabul edilebilir ölçüde insan ve fare DNA’sı bulunabileceğini bilmediği de belirtildi.

Fare ve insan DNA’sının dışında bir başka sorun da burger’ların yüzde 4.3’ünün gıda zehirlenmesine ve salgına yol açabilecek patojenik (hastalığa neden olan) DNA’lar içermesi. Ürünlerde bulunan bazı patojenik DNA’lar, tüberküloz gibi belirtilere, mide iltihabı, besin kaynaklı hastalıklar ve koliforma neden olabilir.

Tüm bu olumsuzlukların dışında araştırmadan kilosuna dikkat edenler için de önemli bir sonuç çıktı. Kontrol edilen 12 burger’ın, etiketinde yazılandan 100 kalori daha fazla olduğu anlaşıldı.

ETİKETLER

burgerfast foodinsanfarednazehirvejetaryen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24