Fast food'larda fare ve insan DNA'sı çıktı

ABD'de yapılan bir araştırma, bu ülkedeki bazı burger’larda fare ve insan DNA'sına rastlandığını ortaya koydu.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; 258 burger’dan alınan örneklerin üçünde fare, birinde ise insan DNA'sı bulundu. Vejetaryen ürünlerin ikisinde ise et çıktı.

Kabul edilebilir ölçüde insan ve fare DNA'sı

ABD merkezli gıda denetim firması Clear Labs tarafından yapılan son araştırmada, insan DNA'sının söz konusu ürünlere imalat sürecinde muhtemelen saç, deri ya da tırnaktan bulaştığı ifade edildi. Ayrıca tüketicilerin burger’larda kabul edilebilir ölçüde insan ve fare DNA’sı bulunabileceğini bilmediği de belirtildi.

Fare ve insan DNA’sının dışında bir başka sorun da burger’ların yüzde 4.3’ünün gıda zehirlenmesine ve salgına yol açabilecek patojenik (hastalığa neden olan) DNA’lar içermesi. Ürünlerde bulunan bazı patojenik DNA’lar, tüberküloz gibi belirtilere, mide iltihabı, besin kaynaklı hastalıklar ve koliforma neden olabilir.

Tüm bu olumsuzlukların dışında araştırmadan kilosuna dikkat edenler için de önemli bir sonuç çıktı. Kontrol edilen 12 burger’ın, etiketinde yazılandan 100 kalori daha fazla olduğu anlaşıldı.