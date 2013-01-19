Fast food'da astım tehlikesi

Uzmanlar, haftada en az üç kez fast food yiyen çocuk ve gençlerde astım riskinin arttığını belirtiyor. Bunun yanı sıra bahar nezlesi ve cilt iltihaplarının da arttığı kaydediliyor.

Thorax adlı tıp dergisinde yayınlanan Çocuklarda Astım ve Alerji Çalışması'nın (ISAAC) yeni sonuçları açıklandı. Araştırmacıların 99 ülkede bir milyondan fazla kişiyle yaptıkları anket sonucunda hazırlanan çalışma yaklaşık 20 yıl sürdü.

Auckland Üniversitesi'nden Philippa Ellwood'un ulaştığı sonuçlar, daha az meyve, daha sık fast food yiyen çocukların astım, bahar alerjisi ya da egzamaya yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle de astım riskinin çok daha büyük olduğu ifade edildi.

Buna göre, haftada üç ya da daha fazla kez fast food yiyen çocuklar yüzde 27 oranında daha sık rahatsızlandı. Gençlerde ise bu oran yüzde 39 oldu. (Deutsche Welle Türkçe)