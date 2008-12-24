Fast food’a yakın okullar = Şişman çocuklar

California eyaletinin Azusa Pasifik Üniversitesinden Brennan Davis, okulları, meyve ve sebzenin menülerinde daha az yer aldığı bu lokantaların bulunduğu alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde olan öğrencilerin, okulları uzak olan öğrencilerle kıyaslandığında, aşırı şişman ve obez olma ihtimalini yüksek bulduklarını söyledi.Araştırmaları Amerikan Halk Sağlığı dergisinin dünkü sayısında yayımlanan Davis, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini, ancak kendi araştırmalarında fast food lokantalarının okullara yakınlığıyla obezite arasında bağlantı kurduklarını ifade etti.Davis, okulları fast food lokantaları yakınında bulunan öğrencilerin vücut kitle endeksinin, okulları uzakta olanlara göre daha yüksek çıktığını kaydetti.Araştırma, California'daki ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde yapıldı. Eyalet genelindeki öğrencilerin 2002-2005 yılları arasında ağırlıkları ve yemek bilgileri toplandı ve çapraz referansla veriler okulların yakınlarındaki fast food zincirlerinin verileriyle karşılaştırıldı. Araştırmanın sonucunda, okulların yakınındaki bu lokantaların öğrencilerin yemek yeme alışkanlığını etkilediği, öğrencilerde aşırı şişmanlığa ve obeziteye yol açtığı ortaya çıktı.California'daki ortaokul ve liselerden 500 binden fazla öğrencinin yemek alışkınlıklarını inceleyen Davis ve arkadaşları, okulları fast food lokantalarının yakınlarında bulunan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha az meyve ve sebze yediğini, daha fazla gazlı içecekler tükettiğini belirledi.Araştırma, fast food lokantalarının okulların yakınlarına kümelenme eğilimde olduklarını da gösterdi.Amerikan gençliğindeki obezite oranının 1980'lerden bu yana üç kat arttığı, ancak 2000'li yılların başından itibaren artışın durduğu ifade ediliyor. Washington yönetimi, Amerikalı çocukların yüzde 32'sinin aşırı şişman, yüzde 16'sının ise obez olduğunu bildirmişti.