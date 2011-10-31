Fast food yiyen çocuğun kemikleri çabuk eriyor

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Dorali şunları söyledi:



Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral, fast food tarzı beslenen çocukların beslenmediklerini, sadece yemek yediklerini belirterek, ''Kemikte kalsiyum emilimi azaldıkça osteoporoz 12-13 yaşlarından itibaren başlayabiliyor'' dedi.Doral, kemik erimesinin (osteoporoz) yavaş gelişen bir hastalık olduğunu, genetik yatkınlık ve beslenmenin kemik erimesi üzerinde direkt etkisi olduğunu söyledi.Kemik erimesinin çocuk yaşta oluşmaya başlayan ancak yaşlılık döneminde fark edilen bir hastalık olduğunu belirten Doral, çocukluk çağındaki fast food beslenmenin de osteoporoz riskini artırdığını kaydetti.''Çocukluk döneminde yeterli kalsiyumun tüketilmesi kemik yoğunluğuna yapılacak en iyi yatırımdır. Fast food ayakta yenen, sindirimi çabuk, emilimi az olan, öğün dışı yenilen bir yemektir. Fast food yiyen çocuk beslenmiyor, sadece yemek yiyor. Kemikte kalsiyum emilimi azaldıkça osteoporoz çocukluk yaşlarından itibaren başlayabiliyor. Çocuğun beslenmesi için besin oranları ayarlanmış maddeler verilmeli. Süt ağırlıklı beslenme önemli.''