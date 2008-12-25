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Sağlık

Fast food yiyeceklerin sadece yüzde 3'ü besleyici

Faft food yiyeceklerin sadece yüzde 3'ünün yasal beslenme kurallarına uygun olduğu belirlendi.

25 Aralık 2008 02:00

Büyük alışveriş merkezlerindeki fast-food restoranlarında çocuklara verilen yiyeceklerin beslenme kalitesinin sadece yüzde 3'ünün yasal beslenme kurallarına uygun olduğu bulundu. 

Fast food’a yakın okullar = Şişman çocuklar

Fast food kalbi yoruyor

Michigan Eyalet Üniversitesi'nden yiyecek bilimi ve insan beslenmesi araştırmacısı Sharon Hoerr, ekonomist Sharon O'Donnell ve Houston'daki Baylor Tıp Koleji'nden pediatrist Jason Mendoza bir ekip kurarak Houston Market'teki çocuk yemeklerinin besleyiciliğini sodyum, lif, ilave şeker ve trans yağ açısından değerlendirdi. Yemeklerin küçük bir yüzdesi, meyve, süt ve sandviç içeren beslenme kurallarına uyuyor. Bu yemeklerin üçünden birinde yağ, altısından birinde ilave şeker içerdiğini olduğunu buldular.

Bu araştırmanın büyük bir metropolitan marketteki çocuk yemeklerinin beslenme kalitesinin karşılaştırılması ve tanımlanması için bir ilk olduğunu söyleyen Hoerr, "Houston'ı seçtik, çünkü buradaki fast-food restoranlarının hemen hepsi ulusal ve bölgesel fast-food şirketleridir. Yemeklerin birçoğu beslenme rehberine uymuyor. Yemeklerin yüzde 65'inden fazlası fazla yağ içerirken, yemeklerin yüzde 75'inde kalsiyum, yüzde 82'sinde demir ve yüzde 85'inde de A vitamini eksikliği bulunuyor" dedi.

The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ailelerin bu beslenme bilgilerini dikkatlice okumalarını isteyen Hoerr, sos ve çeşni maddelerinin idareli kullanımının aynı zamanda sodyum, ilave şeker ve yağ oranın düşük tutmaya yardımcı olacağını belirtti.

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