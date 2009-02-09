Fast food yiyecekler astım riskini artırıyor

Kanadalı araştırmacılar, fast food tüketiminin astım salgınını tetiklediğini açıkladı.



Zaman’da yayımlanan habere göre; araştırmayı yürüten Alberta Üniversitesi uzmanları, daha önceki çalışmalarla da kanıtlandığı gibi anne sütü ile beslenen çocuklarda astım riskinin daha düşük olduğunu ancak bu çocukların haftada bir kereden fazla fast food tüketmesi halinde, bu koruyucu etkinin ortadan kalktığı belirtti.



"Clinical and Experimental Allergy" adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışmada, elde edilen bulgunun günümüzde artan emzirme süresine paralel olarak yaygınlaşan astım fenomenini de aydınlattığı belirtildi.



Canwest News'de yer alan bilgilere göre, fast foodlarda bulunan yüksek tuz oranı, hırıltılı solunum, acıyan solunum yolları ve akciğerlerde görülen aşırı hassasiyet gibi riskleri artırıyor. Ayrıca fast food yiyeceklerin içerdiği yüksek yağ ve düşük antioksidan oranları da astıma sebep olan diğer faktörler.



Astım bazen ölümcül olabilen kronik bir rahatsızlık ve bu hastalığa yakalananların oranı her geçen gün artıyor. Özellikle çocuklar çok fazla fast food tüketiyor. Yapılan inceleme, haftada bir kereden fazla hamburger veya diğer fast food yiyecekleri yiyen çocukların astım olma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar astım ve fast food arasında direkt bir sebep-sonuç ilişkisi olmasa da, bu ikisi arasında önemli bir bağlantı olduğunu vurguluyor.

