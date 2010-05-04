Fast food sabırsız yapıyor

T24 - Fast food yiyecek, davranışları da değiştiriyor. Kanada, Rotman Yönetim Okulu’nun araştırmasında hızlı servis edilip tüketilen yiyeceklerin insanları sakin karar verebilecekleri zamanlarda dahi aceleye teşvik ettiği görüldü.



Katılımcılara, ünlü fast food zincirinin logosu gibi bu tür yiyecekleri hatırlatan sembollerin de birkaç saniye yer aldığı videoyu izleten uzmanlar kişilerin önlerine konulan metni okumada getirisi olmamasına karşın aceleci davrandıklarını gördü. Katılımcılar klasik şampuan yerine ‘ikisi bir arada’ gibi zaman kazandıran ürünler seçti.





