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Fast food restoranının kadınlar tuvaletinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Taylan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kadıköy'de, fast food restoranında çalışan Y

05 Haziran 2018 17:25

Taylan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kadıköy\'de, fast food restoranında çalışan Y.A. adlı erkek temizlik görevlisi, kadınlar tuvaletinde makyaj yapan liseli üç kız öğrenciyi izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı. Gözaltına alınan Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumartesi Kadıköy\'deki fast food restoranında meydana gelen olayda, lise öğrencisi üç kız öğrenci, yemekten sonra kadınlar tuvaletine gitti. Kızlar makyaj yaptığı sırada içeriye girip çıkan erkek temizlik görevlisi Y.A., bir süre sonra tekrar geldi. Kadınlar tuvaletinde temizlik yapıyormuş gibi oyalanmaya başlayan Y.A., ardından kızların çantalarını bıraktığı bölümde onları izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı. Kızların önce restoran yetkililerine ardından da polise şikayeti üzerine Y.A., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın mağduru üç kız arkadaş, adli mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

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