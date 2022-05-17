Fast-food restoranında müdür, 'milkshake'in içine tuvaletini yapmış!

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Fast-food zinciri Arby's'in ABD'nin Washington eyaletinde bulunan bir şubesindeki müdür, milkshake karışımına idrarını yapmakla suçlanıyor.

The Columbian gazetesindeki habere göre Vancouver polisinin bulduğu kamera kayıtlarında 29 yaşındaki adamın karışımın içine tuvaletini yaptığı görülüyor.

Görüntüler, müdürün telefonuna çocuk pornosu şüphesiyle el konulduktan sonra inceleme yapılırken bulundu.

Mahkeme kayıtlarına göre müdür, mikshake karışımının içine tuvaletini yaptığını kabul ederken paketi çöpe attığından 'neredeyse emin olduğunu' ifade etti.

Müdür, ''Paketi çöpe atmasaydım müşterilere verilirdi'' dedi.