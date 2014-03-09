'Fast-food tüketimi erken yaşta kalp krizine neden oluyor'

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Aydın, Türkiye’de Batı toplumunun beslenme alışkanlığının genç yaşta kalp krizine yol açabileceğini söyledi. Aydın, "20 yıl önce sokaklarda şişman, kilolu çocuk görmüyorduk. İnce yapılı çocuklarımız vardı. Günümüzde bakıyoruz ki sokaklarda şişman, hareket zorluğu çeken kilolu çocukları görüyoruz" dedi.

Aydın, Türkiye'de Batı toplumunun beslenme alışkanlığının hakim olduğunun görüldüğünü söyledi.

Türk kültürüne özgü yemekler yerine yağlı etten yapılan hamburger türü yiyeceklerin tüketildiğine dikkati çeken Aydın, "Lezzeti arttırılmış yağlı hamburgerler günümüzün yiyeceği haline geldi. Üzerinde mayonez, ketçap gibi gıdalar var. Yanında da kola. Bunların hepsi yüksek kalorili gıdalar. Bu tür fast-food türü beslenmeler çocuklarımız için oldukça sakıncalı" diye konuştu.

Geçmiş yıllara oranla şişmanlığın obezite boyutuna ulaştığını vurgulayan Aydın, şunları dile getirdi:

"20 yıl önce sokaklarda şişman, kilolu çocuk görmüyorduk. İnce yapılı çocuklarımız vardı. Günümüzde bakıyoruz ki sokaklarda şişman, hareket zorluğu çeken kilolu çocukları görüyoruz. Olmaması gereken kişilerde kolesterol yüksekliği olduğunu görüyoruz. Çocuğumuz 30'lu yaşlarda kalp krizi geçiriyorsa bunların hepsinin altında Batı türü fast-food tarzı beslenmelerin olduğunu bilimsel veriler gösteriyor."

Ebeveynlere bu konuda ciddi görevler düştüğünü anlatan Aydın, "İşte, 'oğlum sen sınavdan iyi not alırsan hamburger yemeye götüreceğim' gibi söylemler çocuğumuza veya kendimize bile olsa doğru bir yaklaşım değildir. Bu, çocuklarımızı yavaş yavaş zehirlemedir. 'İnsanın kendi evladını eliyle zehirlemesi herhalde böyle olur' diye düşünüyorum" diye konuştu.