Fast food çocuklarda astımı artırıyor mu?

T24 - Bilimsel çalışmalar, haftada bir veya daha fazla hamburger tüketen çocuklarda astım riskinin belirgin şekilde artırdığını gösteriyor.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, hamburger, patates kızartması, ketçap, mayonez ve asitli içecekler günlük beslenmenin bir parçası haline geldi. Bu durumun çocuklarda astımı artıran faktörlerden biri olduğunu söyleyen Alerji Uzmanı Prof. Dr. Yonca Tabak Nuhoğlu, ''Çalışmalar gösteriyor ki, haftada bir veya daha fazla hamburger tüketmek çocuklarda astım riskini belirgin biçimde arttırıyor. Haftada 3 veya daha fazla hamburger tüketen çocukların astım riski hiç tüketmeyenlere oranla yüzde 40 artıyor'' dedi.

Tekrarlayan öksürükler ve hırıltılı hastalıkların gelişmesinden kaynaklanan iştahsızlık sonucu ailelerin, sırf bir şey yesin düşüncesiyle çocuklara fast food tarzı yiyecekleri ödül olarak verdiğini gözlemlediğini söyleyen Nuhoğlu, çikolata, kakaolu puding, ekmek üzerine sürülen kakaolu fındık ezmeleri, kakaolu süt ürünlerinin yuva ve anaokullarının beslenme listelerine dahi girdiğini vurguladı.

Çocukların süt ve sütlü gıdaları tüketmelerini sağlamak amacıyla kullanılan kakaonun, mide asit salgısını arttırdığını ve kafeinin mide başını gevşetici etki yarattığını, bu durumun da asitli mide içeriğini yutma borusundan yukarı çıkardığını belirten Nuhoğlu, birçok dokuya zarar vererek ilerleyen mide asidinin önce yutma borusunun alt ucunu yaktığını ve daha sonra yukarı çıkıp soluk borusuna ulaştığını anlattı.

Çocuklar reflü oluyor

Nuhoğlu, önce ses telleri, ardından bronş mukozası ve hatta burun ve sinüslere kadar kaçtığı bilinen bu asitli içeriğin, dokularda yaptığı hasarla tekrarlayan ve uzun sürede iyileşmeyen öksürükler ve hırıltılı hastalıklara neden olduğunu belirtti. Nuhoğlu, yaşanan bu durumun adının ''reflü'' olduğunu ve sağlıksız beslenme sebebiyle günümüzde artık çocuklarda da görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

''Nedeni anlaşılamayan gece öksürükleri, ses kısıklığı, uzun süre antibiyotiklere rağmen geçmeyen balgam, iştahsızlık, karın ağrısı, mide bulantısı, geğirme, ağız kokusu ve diş gıcırdatma gibi belli belirsiz bulgularla doktor karşısına gelen çocuklar, çoğu zaman gereksiz yere astım tedavisi görüyor. Bu gibi durumlarda çocuğun beslenmesinin yeniden düzenlenmesiyle birlikte reflü kolaylıkla önlenebiliyor. Düzenli ve sağlıklı beslenme tüm bu solunum problemlerini ortadan kaldırmaya yeterlidir.''

Astımdan koruyan beslenme şekli

Kafein içeren kola, çay, kahve, buzlu çay gibi içeceklerin çocukların beslenmesinden çıkarılmasını, en büyük kafein kaynağı olan kakaonun ise artık bir süt tükettirme aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Nuhoğlu, çikolata ve içeriğindeki kakaonun çocuklarda bir tür bağımlılık yarattığını, çocukların beslenmesinden çıkarılan bu yiyeceklerin, başta zorluk yaşansa bile zaman içerisinde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmasına yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Çocukları astım ve alerjik hastalıklardan koruduğu kanıtlanan tek beslenme türünün, bol meyve, sebze ve balık içeren Akdeniz tipi beslenme şekli olduğunun altını çizen Nuhoğlu, çocukların, çikolata ve kakaolu gıdalar, kakaolu fındık ezmeleri, kolalı içecekler, çay, kahve ve buzlu çay, patates kızartması, cips, ketçap, mayonez, hazır meyve suları ve gazlı içecekler, hamburger, pizza, lahmacun ile yoğun baharat içeren sucuk, çiğ köfte gibi gıdalardan uzak tutulması gerektiğine de işaret etti.