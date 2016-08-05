Faslı boksör Olimpiyat Köyü'nde iki kadına tacizden gözaltına alındı

Brezilya'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndan skandal bir haber geldi. İddiaya göre; iki kadına cinsel tacizde bulunan Faslı boksör Hasan Saada, Brezilya polisi tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre; Faslı boksör Hasan Saada, Olimpiyat Köyü’nde çalışan iki Brezilyalı kadına cinsel saldırıda bulunduğu için gözaltına alındı. Açıklamada olayın Çarşamba günü gerçekleştiği belirtildi.

Polis yetkilileri, Saada’nın ilk etapta 15 gün hapse gireceği, olayın incelenmesinden sonra bu sürenin uzayabileceğini belirtti.