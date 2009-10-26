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Fashionable’da en çok Cavalli izlendi

İzdihamın yaşandığı Fashionable İstanbul by Avea’nın ikinci gününde ilk gününe kıyasla Ferre ile Ferragamo defilelerini daha az kişi izledi.

26 Ekim 2009 02:00

İzdihamın yaşandığı Fashionable İstanbul by Avea’nın ikinci gününde ilk gününe kıyasla Ferre ile Ferragamo defilelerini daha az kişi izledi.

Fashionable İstanbul by Avea’nın ikinci gününde eski kreasyonunu tanıtan Cavalli’nin yarattığı hayal kırıklığının ardından moda devi Gianfranco Ferre ve dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Salvatore Ferragamo, Milano Moda Haftası’nda sergilenen kreasyonlarıyla ikinci güne damgasını vurdu.

Dolmabahçe Sarayı Meydanı’nda denize kurulan dev platform üzerinde gerçekleştirilen iki farklı moda devinin defilesine katılım Cavalli defilesine oranla daha az oldu. İlk olarak İtalyan moda devi Gianfranco Ferre’nin eylül ayında Milano’da görücüye çıkardığı 2010 bahar kreasyonu davetlilere sunuldu. Önceki gün gerçekleşen Cavalli defilesinde de yer alan kıyafetler, tasarımcının Milano Moda Haftası’nda sunulan 2009 - 2010 sonbahar-kış kreasyonundan oluşuyordu.

Gecenin ikinci defilesinde ise Ferragamo’nun tasarımcısı Massimilliano Giornetti’nin tasarım-larının yer aldığı 2009 kış kreasyonu sergilendi.

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