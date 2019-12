Fashionable İstanbul'da Cavalli skandalı

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

Türkiye’nin en önemli moda etkinliği olarak lanse edilen ’Fashionable İstanbul by Avea’, Dolmabahçe Saray Meydanı’nda Roberto Cavalli defilesi ile başladı.Bar Refaeli, Lilly Donaldson ve Jesicca Stam gibi top modellerin boy gösterdiği gecenin en merak edilen ismi hiç şüphesiz İtalyan modacı Roberto Cavalli oldu. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Cavalli’nin yeni koleksiyonundan oluşan defilesini izlemek için Dolmabahçe’ye saatler öncesinden geldi. Ancak onları bekleyen bir sürpriz vardı. Cavalli’nin 2010 yılı Sonbahar- Kış koleksiyonunu izlemeye gelenler, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çünkü kıyafetlerin çoğu 2006-2007 koleksiyonuna aitti. Kıyafetleri görür görmez olayın farkına varan sosyete ve sana dünyasının ünlüleri “Cavalli bizi kandıracağını sandı” diyerek tepki gösterdi:Defileye Cavalli yeni koleksiyonunu gösterecek diye merakla gittik ancak hayal kırıklığına uğradık. 2 ay önce Milano Moda Haftası’nda ünlü modacılar 2010 yaz koleksiyonunu tanıttı. Orada Cavalli de vardı. Madem Fashionable, İstanbul’un moda haftası Cavalli niye eski koleksiyonuyla geldi. Moda haftalarında yeni koleksiyon gösterilir. Defileyi şaşkınlık içinde izledim. Biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Buradaki kadınlar modayı çok yakından takip ediyor, bizi niye hafife aldı anlamış değilim.Bunlar Türkiye’yi Ortadoğu ülkesi olarak görüyor. Zaten Cavalli’nin müşterisi de Ruslar ve Araplar. Onların pazarı bu. Cavalli Türkiye’ye gelirken elinde ne kadar satılmayan mal varsa onları getirmiş. Organizasyon süperdi ama defile bizi şaşırttı. 7-8 sene önceki koleksiyona ait kıyafetler bile vardı.Defilede herkes Cavalli’nin eski koleksiyonunu konuştu. Bazı kıyafetleri 2 sene önceden hatırlıyorum. Herhalde bizim modayı bu kadar yakından takip ettiğimizi hesaplayamadı. Koleksiyonu görür görmez ’bunlar eski’ dedik.Bu defilede eski kıyafetleri çıkartmasının nedeni ilk defa Türkiye’de defile yapıyor olmasından kaynaklanıyor. Nostalji olsun diye böyle bir şey yaptığını düşünüyorum.Organizasyon çok güzeldi ama Cavalli keşke 3 yıl önceki kıyafetleri podyuma çıkartmasaydı. Hala mağazada olan kıyafetler bile sergilendi. Biz oraya 2010 koleksiyonunu görmek için gittik. Bu şuna benzedi; Bolşoy Balesi de Türkiye’ye geliyor ama 3’üncü sınıf castı gönderiyorlar.Eski sezondan kalma tuvaletler dikkatimden kaçmadı. Bazı modeller çok belirgin şekilde göze çarpıyordu. Defilede 2007 yılında Oscar ödül töreninde Kate Hudson’un giydiği bir tuvalet bile vardı. O dönemlerde New York yaşadığım için çok iyi biliyorum.Roberto Cavalli’nin ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirdiğini bir gazetede okumuştum. Bu yüzden de İstanbul’a eski koleksiyonu getirdi galiba. Özellikle uzun elbiselerin hepsi eski parça. Onları defileyi doldurmak için getirdi herhalde. Leopar desenli kuyruklu elbisenin en az 3 yıllık olduğuna çok eminim.Beklediğimin çok altında bir defileydi. Cavalli bizim modadan anlamadığımızı sandı. Defiledeki bazı elbiseler o kadar eski koleksiyondaki para verip kesinlikle almazsın. Çoğu elbise bana tanıdık geldi. Cavallli Türk kadınlarına gereken önemi vermedi, bizi biraz kandırdı. Cavalli’nin New York ya da Milano Moda Haftası’ndaki defilelerini de izledim, bu defilenin onlarla uzaktan yakından ilgisi yok.’Fashionable İstanbul by Avea’yı izlemek isteyen sosyete ve sanat dünyasının ünlüleri saatler önce defilenin yapılacağı Dolmabahçe Saray Meydanı’nda geldi. Deniz üzerine kurulan 5 bin tonluk dev platform üzerindeki çadırda gerçekleşen defileyi oturarak 850 toplamda ise 1350 davetli izledi. Bar Refaeli, Lilly Donaldson ve Jesicca Stam gibi top modellerin boy gösterdiği geceye katılan Eda Taşpınar, Deniz Berdan, Derin Mermerci, Hande Ataizi , Ceyla Gölcüklü, Özlem Yıldız ve Demet Şener gibi ünlüler şıklık yarışındaydı. Defilenin ilgi çekici yanlarından biri de leopar desenli kıyafetlerde. Hem podyumda hem de salondaki davetliler arasında leopar desenli kıyafetlerin çokluğu dikkat çekti.Fashionable İstanbul’un after partisi de Reina’da muhteşem bir kalabalıkla kutlandı. Partiye iş, sanat ve sosyete dünyasından 2000 kişiyi aşan bir katılım oldu. Cavalli’nin Reina için yaptığı özel bölümde kendisine yoğun ilgi gösterildi. Cavalli ile fotoğraf çektirmek isteyen davetliler birbirleriyle yarıştılar. İlgiden bunalan modacı için ayrı ve özel bir bölüm daha organize edildi. Mehmet Koçarslan’ın misafirperverliğinden memnuniyet duyan Cavalli mekandan sabaha karşı ayrıldı. Beşiktaşlı Mateo Ferrari ile top model Bar Refaeli’nin yakınlaşması ise gecenin en çok konuşulan olayı oldu. İsmi davetli listesinde olmayan Cavalli’nın oğlu uzun süre kapıda bekledi.