Dünya moda devlerine ev sahipliği yapan "Fashionable İstanbul By Avea" etkinliği, düzenlenen Cavalli defilesiyle başladı. Etkinlikte bugün Ferre ve Salvatore Ferregamo defileleri düzenlendi.





FASHIONABLE ISTANBUL FOTOGRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ





Dolmabahçe Saray Meydanı'nda, denizin üzerine kurulan platformda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Roberto Cavalli'nin 2009-2010 sonbahar-kış koleksiyonu sergilendi. Defile ve öncesi yapılan hazırlıklar ile kırmızı halı töreni gerçekleşti.

Defilenin ardından podyuma çıkan Cavalli, izleyenlerden büyük alkış aldı. Defileyi, aralarında dünyaca ünlü Jessica Stam, Bar Rafaeli ile Azra Akın'ın da bulunduğu mankenler ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli izledi.

Dolmabahçe Saray Meydanı'nda deniz üzerinde kurulan 5 tonluk platform üzerinde gerçekleştirilen 'Fashionable İstanbul' defilesine moda ve iş dünyasından yerli ve yabancı pek çok konuk büyük bir ilgi gösterdi.

Kırmızı halı geçidinde şıklıkta birbirleriyle yarışan konuklar, daha sonra aralarında Paris, Milano, New York, Londra gibi önemli moda haftalarının vazgeçilmez modelleri Lily Donaldson ve Jessica Stam gibi ünlü top modellerin podyuma çıkışıyla gerçekleşen Cavalli Show'u ile unutulmaz bir gece geçirdi.

İki bölümden oluşan Roberto Cavalli Show'unun ilk bölümünde 2009-2010 sonbahar-kış koleksiyonu sergilendi. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları ve top modellerinin kırmızı halılarda giydikleri Cavalli tasarımlarının sunulduğu ikinci bölüm ise izleyenleri büyüledi.

Cavalli defileye ilişkin şöyle konuştu:

"Öncelikle buraya gelmeden önce istanbul'un yabancılar arasında ün salmış ambiyansını çok merak ettiğimi söylemeliyim. Doğu her zaman benim ilgimi çekmiştir. Baştan çıkartıcı güzellik ile beslenmiş ve gizem dolu toprakların benim yaratıcılığıma çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Fashionable İstanbul gibi büyük bir etkinliğe katılmaktan ve koleksiyonumu, zaten var olduğu ve sevildiği bu güzel şehirde bir kez de ben sergilediğim için çok mutluyum."

'Fashionable İstanbul' defilesi 25 Ekim Pazar günü Türk tasarımcılar için düzenlenen 'Genç Tasarımcılar Show'unun yanı sıra Vivienne Westwood ve Missoni defileleriyle son bulacak. Defilenin sona ermesiyle birlikte soluğu dışarıda alan konuklar, bir anda istanbul trafiğini kısa süreli alt üst etti. Gece, Reina'da düzenlenen 'afterparty' ile sona erdi.

Program şöyle



24 EKİM 2009 / CUMARTESİ 18.45 - Ferre, Salvatore Ferregamo defileleri

25 EKİM 2009 / PAZAR 18.15 - Vivienne Westwood ve Missoni defileleri