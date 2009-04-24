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Fashion TV bikini partisi düzenlendi

Fashion TV, önceki gün Zincirlikuyu Airport'ta Fashiontv Diamond Compilation adlı bir parti düzenledi

24 Nisan 2009 03:00

Fashion TV, önceki gün Zincirlikuyu Airport'ta Fashiontv Diamond Compilation adlı bir parti düzenledi

Fashion TV'den bikini partisi - FOTOGALERİ

Partiye Zeki Triko'nun yeni sezon bikinilerinin tanıtıldığı defile damgasını vurdu.Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin büyük ilgi gösterdiği, Ozan Doğulu'nun müzikleriyle renklenen partinin en dikkat çeken yüzlerinden biri Ivana Sert'ti... Her zamanki gibi iddialı bir kıyafet seçimi yapan Sert, neredeyse modelleri bile gölgede bıraktı. Partiye arkadaşı Seval Birinci ile gelen Ivana Sert gibi, Nalan Salur da o gece kız arkadaşlarıyla eğlenmeyi tercih etti.

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