FASBAT'ta Hava Kuvvetleri'nin tüm uçaklarına yerli ve milli bakım-onarım

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri Hava Lojistik Komutanlığı\'na bağlı Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Fabrika Müdürlüğü Fabrika Bakım Seviyesi Bakım ve Tadilat (FASBAT) tesislerinde, muharip, nakliye ve pervaneli yolcu uçakları, Cougar helikopterleri, zirai ilaçlama ve özel firmalara ait küçük uçakların bakım-onarım ve tadilat işlemleri başarıyla yerine getirilerek, ülke ekonomisine önemli döviz tasarrufu sağlandı.

2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Fabrika Bakım Seviyesi Bakım ve Tadilat (FASBAT) tesisleri, sorumluluk alanlarındaki uçakların, hidrolik, pnömatik, mekanik, elektrik ve aviyonik sistemlerinin bakımı, testi, tadilat ve modernizasyonu ile yapısal parça onarım ve değişim hizmetlerini kapsıyor. Kayseri\'deki tesislerde F-16, F-4 (muharip uçaklar) KC-135R (Tanker uçaklar), C-130, C-160, CN-235 (Casa nakliye uçağı), SF-260D (eğitim uçağı), T-41D (Cessna C172), pervaneli yolcu uçakları ile Cougar helikopterlerinin, Türk Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi, zirai ilaçlama ve özel firmalara ait küçük uçakların da fabrika seviyesi bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılıyor. Muharip, nakliye ve eğitim uçaklarına ait uçuş göstergeleri, otopilot üniteleri, seyrüsefer göstergeleri, uçak motor göstergeleri ve genel durum göstergelerinin bakım, test ve onarım işlemleri başarıyla yerine getiriliyor.

12. Erkilat Ana Üs Komutanlığı içinde 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Fabrika Müdürlüğü\'ne ait 20 bin metrekare kapalı alan, 30 bin metrekare açık alana sahip FASBAT\'taki atölyeler, 4 hangarda teknolojik uygulamalar ile uçaklara yeniden hayat veriyor. Tesislerde teknolojik uygulamalar, uçak boya ve korozyon, uçak motorları, radom onarım ve test, Türkiye ve Ortadoğu\'da tek olan, iki adet bağımsız ve her biri 420 metrekare kapalı alana sahip olan pervane bakım ve onarım revizyonu, uçak yakıt aksesuarları, hidrolik sistemler, elektrik sistemleri, uçak lastik, plastik ve kompozit sistemleri, uçak yalıtım ve döşeme, hassas ölçü aletleri ve kalibrasyon atölyeleri yer alıyor.

FASBAT, ERCIYES PROJESİNE DE DESTEK VERİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele kapsamında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı operasyonlarına destek amaçlı ağır nakliye uçakları C-160’ların bakım ve onarımı da Kayseri\'de yapılıyor. Erciyes Projesi kapsamında TAİ ve ASELSAN’ın da desteklediği projenin önemli onarım, modifikasyon ve modernizasyonu da FASBAT tesislerinde yerine getiriliyor.

BAKAN CANİKLİ\'DEN ÖVGÜ

Kayseri\'de dün yapılan A 400 M uçaklarının C seviyesi bakımlarının milli olanaklar ve kabiliyetlerle ilk kez yapılması nedeniyle 2. Hava İkmal Bakım Merkezi FASBAT tesislerindeki çalışmalardan övgüyle söz eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, \'\'Söz konusu bakım faaliyetlerinin ülke ekonomisi, harekat ve savunma sanayi ihtiyaçları açısından önemi ve katkısı her türlü övgüye değer niteliktedir\'\' dedi.

UÇAK BAŞI 900 BİN EURO BÜTÇEDE KALDI

AIRBUS firmasına ait A 400 M nakliye uçaklarının bakımının Türk subay, astsubay, mühendisi ve işçisiyle Kayseri\'de yapılmasıyla uçak başı 900 bin euro, milli bütçede kaldı. Yurt dışında 6 ay süren bakım da 2 ayda tamamlandı. 12 yıl sonra yapılacak C-H seviyesi bakımları konusunda da önemli tecrübe kazanıldı.

DİĞER ÜLKELERDEKİ A 400 M\'LERIN BAKIMLARI DA KAYSERI\'DE YAPILACAK

Bu çalışmalar, 2. Hava Bakım Merkezi Fabrika Müdürlüğü\'ne dünya havacılık bakım-onarım sektöründe görünürlülük sağlarken, AIRBUS ve diğer ülkelerdeki A 400 M uçaklarının bakımlarının da Türkiye\'de yapılmasını gündeme getirdi. Kayseri FASBAT tesisleri uçak üretecisi AIRBUS ile temasa geçerek, uçakların konfigürasyonunun güncellenmesi konusunda Reguest For İnformation (RFI) dökümanı hazırlandı. Bunun üzerine AIRBUS firmasından bir ekip, FASBAT tesislerinde yeterlilik konusunda inceleme yaparak, merkeze tam not verdi.

