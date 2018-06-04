Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Renard, Süper Lig\'den 4 futbolcuyu kadroya aldı

İSTANBUL,(DHA) -

Fas Milli Takımı\'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 22 kişilik nihai kadrosunda Süper Lig\'de oynayan 4 futbolcu yer alıyor.

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard, 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir\'de forma giyen Manuel da Costa, Galatasaray\'dan Younes Belhanda, Fenerbahçe\'den Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyaspor\'dan Khalid Boutaib, Fas Milli Takım kadrosunda yer alacak.

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası\'nda B Grubu\'nda İran, Portekiz ve İspanya gibi rakiplerle karşılaşacak.

Fas Milli Takımı\'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Bono (Girono) - Munir (Numancia) - Ahmed Tagnaouti (Ittihad Tanger)

DEFANS: Badr Banoun (Raja Casabla) - Medhi Benatia (Juventus) - Achraf Hakimi (Real Madrid) - Hamza Mendly (Lille) - Manuel da Costa (Başakşehir)

ORTA SAHA: Sofyan Amrabat (Feyenoord) - Youssef Ait Bennasser (Caen) - Younes Belhanda (Galatasaray)-Mbark Boussoufa (Al-Jazira) - Mehdi Carcela-Gonzalez (Standard Liege) - Nabil Dirar (Fenerbahçe) - Karim El Ahmadi (Feyenoord) - Faycal Fajr (Getafe) - Amine Harit (Schalke) - Romain Saiss (Wolves)-Hakim Ziyech (Ajax)

FORVET: Aziz Bouhaddouz (St.Pauli) - Khalid Boutaib (Malatyaspor) - Ayoub El Kaabi (Null)