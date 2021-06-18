Fas basını: Beş Türk denizci Fas karasularında gözaltına alındı

Fas basını beş Türk denizcinin Fas karasularında gözaltına alındığını aktardı.

Beş denizcinin Bolivya bandıralı bir balıkçı teknesinde bulunduğu fakat teknede hiçbir balıkçılık ekipmanı olmaması nedeniyle şüphelenilerek gözaltına alındığı bildiriliyor.

BBC'nin haberine göre; ilk olarak dün Rue 20 haber sitesinde yer alan haber bugün de Marrakech Al-Aan sitesinde aktarıldı.

Rue 20 sitesi geçen ay da bazı Türk denizcilerin benzer bir şekilde gözaltına alındığını fakat bu olayların arkasında neyin olduğunun bilinmediğini yazdı.

Layun kenti açıklarında yakalanan denizcilerin tekneyle birlikte El Marsa limanına götürüldüğü belirtiliyor.

Layun, Fas'tan bağımsızlığını ilan eden fakat Fas yönetiminde bulunan Batı Sahra'nın en büyük kenti.