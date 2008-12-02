Faruk Yalçın öldü

Türkiye'nin en zengin işadamlarından olup Fortune dergisi tarafından 1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde 749'uncu sırada gösterilen Faruk Yalçın dün vefat etti.



Mide kanseri olan ve iki aydır İsviçre'nin Zürih kentinde tedavi gören Yalçın son iki hafta ağırlaşmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dayısı ve magazin basınında çok sık yer alan Süreyya Yalçın'ın babası olan Faruk Yalçın, 85 yaşındaydı.



Ameliyat olmak için İsviçre'ye giden ancak daha ameliyat olamadan hayatını kaybeden Yalçın, geçen hafta yoğun bakıma alındığı için kardeşleri ve bazı yakınları Zürih'teki hastanede yanında bulunuyordu.



Dün ölüm haberini alır almaz bütün aile fertleri Zürih'e uçtu. Büyük paralar harcayarak Darıca'da hayvanat bahçesi kuran Faruk Yalçın, yardımseverliliğiyle tanınıyordu. Türkiye'nin en büyük NATO müteahhitlerinden olan Faruk Yalçın yaklaşık 15 yıl önce emekli olmuş ve zamanının büyük kısmını Darıca Hayvanat Bahçesi'nde geçiriyordu. İşlerini oğulları Osman ve İsmail Yalçın'a devreden Faruk Yalçın tek kızı Süreyya Yalçın'ın bir dediğini iki etmiyordu.

