Faruk Tınaz villasında saldırıya uğradı

T24 - Bir dönem sahnelerde fırtına gibi esen Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, Yeniköy’deki villasında saldırıya uğradı.



Şarkıcı Faruk Tınaz’ın Yeniköy’deki evine gece yarısı giren maskeli 6 kişi, evde bulunan 700 bin doları gasp ettikten sonra kendilerine direnen şarkıcıyı feci şekilde dövüp hastanelik etti. Soyguncular, Tınaz’ın eşi Canan Tınaz ile Rus asıllı hizmetçileri Maria Teodora’yı da bağlayıp kaçtı. Teodora gözaltına alındı.



Habertürk gazetesinin haberine göre, olay, etrafı duvarlarla çevrili, ön kapısında güvenlikçiler bulunan ve 24 saat korunan İstanbul Yeniköy’deki Yeşil Konaklar Sitesi’nde meydana geldi. Gece yarısı sitenin arka bahçesindeki duvarı aşan maskeli 6 kişi, giriş katındaki balkondan girdikleri evde Faruk Tınaz, eşi Canan Tınaz ve Rus asıllı hizmetçileri Maria Teodora’yı silahla tehdit ederek etkisiz hale getirip üçünü de bağladı. Tınaz’a kasanın şifresini soran soyguncular, şarkıcının direnmesi üzerine zor kullandı.

Tekme tokat dövdüler



Saldırganların tekme tokat vurmaya başlaması üzerine daha fazla direnemeyen Tınaz, şifreyi girerek kasanın açılmasını sağladı. Kasada bulunan 700 bin dolar nakit para ve mücevheri alan saldırganlar, geldikleri gibi siteden çıkmayı başardı.



Evde yapılan aramada Tınaz’a ait ruhsatlı bir silah bulunurken, soygunculara ait olduğu belirlenen kar maskesi ile bilekliğe el konuldu. Maskede bulunan saç kılı DNA testi için kriminal laboratuvara gönderildi. Polis, Rus asıllı hizmetçiyi gözaltına aldı. Son dönemde zengin işadamlarının evlerinde hizmetçi olarak çalışan yabancı uyrukluların, sevgili ya da arkadaşlarıyla soygun planı yaptığını kaydeden polis, aynı yöntemle soygunun gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde de duruyor.

'Silahı kafama dayayıp dövdüler'



Saldırı sonucu kaburgaları kırılan Tınaz’ın hastanedeki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: “Maskeli saldırganları bir anda karşımda gördüm. Alt kattaki balkon kapısından girmişler. Eşimi ve hizmetçiyi de bağlamışlar. Silahı kafama dayayıp kasanın yerini sordular. Direnmeye çalışınca tekme tokat dövdüler. Şifreyi söylemek zorunda kaldım. Kasayı açıp para ve mücevherleri açıp kaçtılar.”



