Faruk Süren'den Belhanda yorumu: Usül olarak da yanlış, zamanlama olarak da yanlış

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, Belhanda'nın takımdan gönderilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yönetimin Belhanda ile ilgili aldığı kararı, "Usül olarak da yanlış, zamanlama olarak da yanlış" diye yorumlayan Süren, "Her yönetimin oyuncusuyla sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı vardır. Fakat neticelerine katlanmak suretiyle" ifadelerini kullandı

Fanatik'in haberine göre, yönetimin kararını değerlendiren Süren, "Usül olarak yanlış, zamanlama olarak da yanlış. Her yönetimin oyuncusuyla sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı vardır. Fakat neticelerine katlanmak suretiyle... Zaten sözleşmesi bitecek olan bir oyuncu. Sezon sonunda kontratı yenilenmeyip sorun çözülebilirdi. Bu süreç bir cezayla da yürütülebilirdi. Ciddi bir yönetimsel zaaf söz konusu" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır"

Sarı-Kırmızılı ekibin şampiyonluk şansını da yorumlayan Süren, "Takım gayet iyi bir ivme yakalamıştı. Arada bir arıza oldu, bunlar da normal karşılanabilir. Daha çok sayıda maç var. Rakiplerin de ilginç maçları var. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır. En ciddi takipçi ise Beşiktaş. Çok iyi bir takım oldular. Fenerbahçe iyi kadroya sahip olsa da, takım olamadı" diye konuştu.