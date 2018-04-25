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Ekonomi

Faruk Eczacıbaşı Biznet Bilişim'i devralacak

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Faruk Eczacıbaşı, siber güvenlik kuruluşu Biznet’in yüzde 100 hissesini Mayıs ayı itibarıyla devralacak

25 Nisan 2018 18:50

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Faruk Eczacıbaşı, siber güvenlik kuruluşu Biznet’in yüzde 100 hissesini Mayıs ayı itibarıyla devralacak.
FVD İleri Teknoloji Yatırımları A.Ş. aracılığı ile 2011 yılında Biznet’e yatırım yapan ve çoğunluk hissesini satın alan Faruk Eczacıbaşı, kalan hisseleri de şirketin kurucu ortakları Neşe Sayarı, Onur Arıkan ve Haluk Aydın’dan devralacak.
Üç kez Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine girmeye hak kazanan, pek çok büyük siber güvenlik projesini gerçekleştiren Biznet Bilişim, kurulduğu 2000 yılından bu yana siber güvenlik alanında projelendirme, danışmanlık ve denetim hizmetleri sunuyor.
Ar-Ge yatırımları ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Platformu ve Zafiyet Yönetimi Platformu gibi özgün ve yenilikçi yazılımlar geliştiren, Türkiye’nin en kapsamlı BT güvenlik ürün ve hizmet portföylerinden birine sahip olan Biznet Bilişim, Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) nezdinde Approved Scanning Vendor (ASV) ve Qualified Security Assessor (QSA) sertifikalarına sahip, PCI DSS denetimleri yapmaya yetkili ilk Türk firması ünvanına da sahip bulunuyor.

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