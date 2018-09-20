Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

KAYSERİ, (DHA)- ECZACIBAŞI Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Kayseri\'de Abdullah Gül Üniversitesi\'nde (AGÜ) öğrenciler ile bir araya geldi. Dijital devrim hakkında bilgi veren Eczacıbaşı, \"Biz hepimiz dijital göçmeniz. Sadece biz değil, çocuklarımız ve torunlarımız da dijital göçmen ve öyle olmaya devam edecekler. Çünkü dünyanın artık yerlisi, sakini yok\" dedi.

Sümer Kampüsü, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Faruk Eczacıbaşı\'nın yanı sıra AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. AGÜ\'de gençlik faaliyetleri organize eden Gençlik Fabrikası tarafından, kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen AGÜ Talks söyleşileri kapsamında konuşmacı olarak AGÜ\'ye gelen Eczacıbaşı, internetin birçok şeyi değiştirdiğini belirterek, \"Biz hepimiz dijital göçmeniz. Sadece biz değil, çocuklarımız ve torunlarımız da dijital göçmen ve öyle olmaya devam edecekler. Çünkü dünyanın artık yerlisi sakini yok. Çin’in ticarette 35 yılda ABD’yi geçti. 1980 yılında Amerika\'nın dünya ticareti içerisinde payı yüzde 18,5 oldu. Çin’in payı ise yüzde 1,5 oldu. Aradan 35 sene geçti Amerika\'nın payı yüzde 16\'ya düştü. Çin bu sürede Amerika’yı geçerek yüzde 17 oranına ulaştı\" diye konuştu.

İnternetin alışveriş ortamındaki yerinden de bahseden Eczacıbaşı, \"İnternet birçok alanda olduğu gibi alışveriş ortamına da girdi. Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Amazon da artık bugün Türkiye piyasasına girmeye karar verdi. Bununla birlikte satın alma alışkanlıkları da değişecektir. Başkalarının ürettiği, onun aracı olarak sattığı ürünlerin sayısı 600 milyon ürün. Normal bir insanın hayatı boyunca dokunduğu ürünlerin sayısı 230 ile 260 bin arasında olduğu varsayılıyor. Bu ürünlerin hepsine ulaşılabilecek\" dedi.

Eczacıbaşı Grubu\'nun yalnızca iş ve sanayi alanında önemli hizmetlerini olmadığını belirten AGÜ rektörü Prof. Dr. Sabuncuoğlu ise \"Eczacıbaşı Grubu sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda hem toplumda, insanların dünya çapında, iş ve sanayi dünyası ve akademik dünya için yetişmesine katkı sunuyorlar hem de toplumun diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu anlamda da Eczacıbaşı Grubu’nu çok önemsiyoruz\" diye konuştu.

Programın sonunda Rektör Sabuncuoğlu tarafından, Faruk Eczacıbaşı’na, kendi adına dikilen fidanın, bağış sertifikası verildi.

FOTOĞRAFLI