-FARUK ÇELİK'TEN TATLISES'E ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Çelik, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamasında, Şanlıurfa milletvekili adayı olduğu zaman Tatlıses ile telefonla görüştüğünü belirterek, şunları söyledi: ''İbrahim Tatlıses, Türkiye'ye mal olmuş büyük bir sanatçı. Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olduğum zaman kendisiyle telefonla görüştüm. O zaman yurt dışındaydı. Yurt dışından döndüler. Bizim de seçim atmosferimiz çok yoğun geçti. Döner dönmez uğramamız gerekiyordu. Gecikmeyle de olsa, Bakanlar Kurulu nedeniyle geç kaldık, hemen dönüşte bugün bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendilerini çok iyi gördüm ben.'' Tatlıses'in aldığı yaranın tesirinin daha ileri düzeyde olacağını tahmin ettiğini ifade eden Çelik, ''Kendilerini çok iyi gördüm. Kısa süre içerisinde daha iyi olacağı inancı içerisindeyim. Allah'tan şifalar temenni ediyorum'' diye konuştu. Bu arada Bakan Çelik'e, merkezden ayrılırken bir satıcı tarafından haşlanmış mısır ikram edildi.