T24 LogoT24 Logo
Politika

FARUK ÇELİK'TEN TATLISES'E ZİYARET İSTANBUL (A.A)

15 Haziran 2011 19:42

-FARUK ÇELİK'TEN TATLISES'E ZİYARET  İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Çelik, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamasında, Şanlıurfa milletvekili adayı olduğu zaman Tatlıses ile telefonla görüştüğünü belirterek, şunları söyledi: ''İbrahim Tatlıses, Türkiye'ye mal olmuş büyük bir sanatçı. Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olduğum zaman kendisiyle telefonla görüştüm. O zaman yurt dışındaydı. Yurt dışından döndüler. Bizim de seçim atmosferimiz çok yoğun geçti. Döner dönmez uğramamız gerekiyordu. Gecikmeyle de olsa, Bakanlar Kurulu nedeniyle geç kaldık, hemen dönüşte bugün bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendilerini çok iyi gördüm ben.'' Tatlıses'in aldığı yaranın tesirinin daha ileri düzeyde olacağını tahmin ettiğini ifade eden Çelik, ''Kendilerini çok iyi gördüm. Kısa süre içerisinde daha iyi olacağı inancı içerisindeyim. Allah'tan şifalar temenni ediyorum'' diye konuştu. Bu arada Bakan Çelik'e, merkezden ayrılırken bir satıcı tarafından haşlanmış mısır ikram edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24