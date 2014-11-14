Faruk Çelik: Hiçbir bakanın koltukta kalma ısrarı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yeni iş güvenliği paketine gelen tepkilere, "Yeni önlemler maliyetleri artırır diye isyan eden varsa başka sektöre geçsin" dedi.



Faruk Çelik, a Haber canlı yayınında yeni iş güvenliği paketini değerlendirdi.

Bakan Çelik, hayat sigortası konusunda maliyet durumunun değerlendirdiğini belirterek, şunlanı söyledi: "Özellikle kaza risklerini karşılaması açısından, kademeli olarak buna geçilmesinin önemli olduğu inancı içerisindeyiz. Bundan dolayı böyle bir kademeli geçiş olacak. İlk önce beş ilde, iki ilde bunun uygulamalarını görüp daha sonra bunun yaygınlaştırılması şeklinde bir durum.

İşverenler burada ürettikleri bir şey var, ürettikleri şeyin maliyeti var. Yansımalar ya o maliyete yansıyacak ya da teşvikler yapılacak veya sözleşme varsa o sözleşmedeki sorumluluk devlet, kamu ya da ilgili kurumlar tarafından yerine getirilecek. Bunlar masa başından çözülecek halledilecek işler, isyanı gerektirmez ki. Siz kendinizi TBMM’nin yerine koyamazsınız ki.

Eğer onu sürdüremiyorsanız, işinize gelmiyorsa bırakırsınız başka sektöre geçersiniz."

'İstifa çok tali mesele'

Taner Yıldız'ın istifa ettiğine yönelik açıklamasını da değerlendiren Faruk Çelik, "Sayın Bakanın takdiri. Zaten bu konularla ilgili hiçbir Bakan arkadaşımızın, bizim hükümette, bakanlık koltuğunda kalma gibi bir ısrarı söz konusu değil. Fakat burada sorunun nerden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor. Sorunun kaynağı, sorumsuz işletmecilik anlayışı. Bu anlayış devam ettikçe, bu farkındalık olmadığı sürece bakan meselesi çok tali mesele." diye konuştu.