-FARUK ÇELİK: ''CHP STOCKHOLM SENDROMU YAŞIYOR'' BURSA (A.A) - 24.06.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin seçimlerde aldığı oy oranına ilişkin ''Stockholm Sendromu'' değerlendirmesi hakkında ''Sizi besleyen, sizin hayat bulmanızı sağlayana hakaret ederseniz, nasıl varlığınızı sürdüreceksiniz? İşte güdükleşirsiniz, küçülürsünüz, bu yola devam etmeleri durumunda yok oluşa gidiştir bu'' dedi. Bursa'daki evinin bahçesinde AA ekibini ağırlayan Çelik, ''Stockholm Sendromu'' tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ''Genelde böyle bir söylem, siyaset kurumuna ve siyasi partilere hakarettir. Yüzde 50 oy almış olan, özelde AK Parti'ye yapılmış olan bir hakarettir. Millet iradesine karşı yapılmış bir hakarettir'' diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu aynı zamanda bu siyasi partinin veya bu görüşü dillendiren yetkililerin, demokrasi ile ilgili bir sorunlarının olduğunu ortaya koyuyor ki demokrasiyi hazmedememe sendromuyla karşı karşıya olduklarını söyleyebilirim. Umuyorum ki milletimiz 12 Haziranda çok güzel bir reçete yazdı ve bu hastalıklarına karşı bu ilacı düzenli olarak kullanırlarsa, muhalefetin tedavi olacağı inancı içerisindeyim. Bu reçeteyi anlamama ve ilaçları düzenli kullanamama alışkanlıklarını sürdürürlerse, hastalıkları ilerde daha da artacaktır. Bu sendromları daha farklı sendromlara taşıyacaklardır diye düşünüyorum. Milletimiz feraset sahibidir, hep doğrusunu yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Halkımızın verdiği karara biz her zaman saygı duyacağız. Umuyorum ki muhalefet de aynı anlayış noktasına gelir. Burada doktor millettir. Milletimiz siyasi partilerin ne olduğunu, ne olmadığını, ne kadar hizmetten yana olduklarını, ne kadar söylemden yana olduklarını tespit etmiş ve size vaat siyasetinden, 'Cumhuriyet Vaat Partisi'nden çıkın' diyor. 'Çözüm partisi olun' diye bir reçete yazmış. Siz çözümü değil, size çözüm yolunu gösteren millete halen hakaret etmeyi, küçümsemeyi, onu aşağılamayı adeta ortaya koyan ifadeler kullanıyorsunuz. Bu, ilaç yazan doktoru tanımadığınızı gösteriyor. Milleti tanımama ve reçeteyi uygulamama gibi bir tabloyu ortaya çıkarıyor ki, hastalığa devam edeceğim diyorsunuz. CHP'ye baktığınız zaman kendi içlerinde bir Stockholm Sendromu yaşadıklarını görüyorsunuz zaten. Şu anda yine kendi bünyelerinde bin bir sorunla karşı karşıyalar. Çünkü millete atfettikleri bu rahatsızlık, kendi bünyelerinde var. Yine de biz inşallah bu hastalıktan kurtulurlar temennisinde bulunalım.'' -''HELALLEŞME'' Hakkari'den Bağımsız Milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş'ın, basına yansıyan ''Helalleşme bizi kapsamıyor. Başbakan Erdoğan, bir tek bizle helalleşmedi'' sözlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Çelik, AK Parti olarak öteden beri diyalogdan yana olduklarını herkesin bildiğini söyledi. Faruk Çelik, ''Türkiye'nin en önemli ve ciddi konuları ile ilgili başbakanımız muhalefetle hep diyaloğu tercih etmiştir. Kapıları kapatan, ortamı gerginleştiren muhalefettir. Şimdi biz milletin tercih ettiği, teveccüh ettiği herkesin bizim nezdimizde, demokratik bakışımız çerçevesinde yeri vardır. Biz herkese saygı duyarız, ama 'Türkiye'ye bir başbakan yetmez'den başlayan ve seçim döneminde kullandıkları Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü zedeleyici anlamlar taşıyan ifadeleri kullananların ve benzen birçok tahrike neden olanların bugün helalleşmekten ne anladıklarını doğrusu ben anlamakta zorlanıyorum'' dedi.