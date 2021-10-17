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Medya

Faruk Bildirici: Sedat Peker’in ifşa ettiklerini görmezden gelen Yeni Şafak, Sabah, Akşam ve Milliyet onun hakkında dava açılmasını haber yapmış!

"Tablonun gördükleri değil göstermek istedikleri yanı bu…"

17 Ekim 2021 10:57

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Sedat Peker’in ifşa ettiği cinayetleri, uyuşturucu organizasyonlarını, çeteleşmeyi ve iddialarını görmezden gelen Yeni Şafak, Sabah, Akşam ve Milliyet onun hakkında dava açılmasını haber yapmış!" değerlendirmesini yaptı. 

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker’in ifşa ettiği cinayetleri, uyuşturucu organizasyonlarını, çeteleşmeyi ve iddialarını görmezden gelen Yeni Şafak, Sabah, Akşam ve Milliyet onun hakkında dava açılmasını haber yapmış! Tabii Anadolu Ajansı da… Tablonun gördükleri değil göstermek istedikleri yanı bu…" ifadesini kullandı. 

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