Faruk Bildirici: Sabah’ın AİHM kararları konusunda ne bir ilkesi var ne de bir standardı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah gazetesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı haberlerinde çifte standart sergilediğini belirterek, "Sabah’ın AİHM kararları konusunda ne bir ilkesi var ne de bir standardı" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Sabah gazetesinin 'Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor' başlıklı haberinde Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir kararını uygulamaması eleştiriliyordu: Madem Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulaması gerektiğini yazıyorsunuz, o zaman Türkiye’nin de uygulaması gerektiğini savunmalısınız. Bir gazetenin her konuda olduğu gibi AİHM kararları konusunda da bir standardı olmalı. Ya tüm AİHM kararlarına karşı çıkacaksınız ya da tümünün uygulanmasından yana tavır alacaksınız." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Ama örnekler de kanıtlıyor ki, Sabah’ın AİHM kararları konusunda ne bir ilkesi var ne de bir standardı. AKP iktidarından gelen rüzgârlar ve kararların onları mutsuz edip etmemesine göre belirlenen, tutarsız bir anlayış yürürlükte. Hal böyleyken Yunanistan ile ilgili habere “şımarıklık” diye başlık atmak komik kaçıyor; çifte standardı okurun gözünün içine sokuyor iyiden iyiye."