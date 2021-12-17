Faruk Bildirici: Reklam yasağı iktidar medyası ve belediyelerini kapsamıyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 8 gazetede Konya Belediyesi 'güzellemesi' olduğunu belirterek, "Reklam yasağı iktidar medyası ve belediyelerini kapsamıyor!" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet, Sabah, Posta, Türkiye, Y.Şafak, Akşam, Akit ve Takvim'de Konya Belediyesi güzellemesi. Reklam uyarısı yok ama aynı metinle gizli reklam yapılmış. Güya Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf genelgesi var! Reklam yasağı iktidar medyası ve belediyelerini kapsamıyor! Bu da kanıtı!" ifadesini kullandı.