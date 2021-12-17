T24 LogoT24 Logo
Medya

Faruk Bildirici: Reklam yasağı iktidar medyası ve belediyelerini kapsamıyor!

"Hürriyet, Sabah, Posta, Türkiye, Yeni Şafak, Akşam, Akit ve Takvim'de Konya Belediyesi güzellemesi var, reklam uyarısı yok"

17 Aralık 2021 10:39

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 8 gazetede Konya Belediyesi 'güzellemesi' olduğunu belirterek, "Reklam yasağı iktidar medyası ve belediyelerini kapsamıyor!" değerlendirmesini yaptı. 

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet, Sabah, Posta, Türkiye, Y.Şafak, Akşam, Akit ve Takvim'de Konya Belediyesi güzellemesi. Reklam uyarısı yok ama aynı metinle gizli reklam yapılmış. Güya Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf genelgesi var! Reklam yasağı iktidar medyası ve belediyelerini kapsamıyor! Bu da kanıtı!" ifadesini kullandı. 

Faruk BildiriciKonya Belediyesireklamuyarıyasak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24