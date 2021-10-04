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Faruk Bildirici: Pandora belgeleri ve Saray'ın müteahhidi Rönesans'ın yurtdışına milyonlar kaçırdığı haberlerinden iktidar medyasında satır yok

Rönesans Holding'in, bir yandan kamunun parasıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı inşa ederken diğer yandan vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı

04 Ekim 2021 11:25

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, dünya liderleri, siyasetçiler ve milyarderlerin gizli servetleri ve anlaşmalarını ortaya çıkaran belgelerin ve Rönesans Holding'in "yurtdışına milyonlar kaçırdığı" haberlerinin iktidar medyasında yer almamasını eleştirdi. 

Bildirici, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Pandora belgeleri ve Saray'ın müteahhidi Rönesans'ın yurtdışına milyonlar kaçırdığı haberini Cumhuriyet, BirGün ve bağımsız siteler görmüş. İktidar medyasında satır yok. Yine yazmıyorlar ama sonuç ne? Cem Küçük'ün bugün yazdığı gibi: 'Ak Parti medyası etkisi eskisi gibi değil.'"

TIKLAYIN - Pandora Papers: 'Saray'dan gelen paralar vergi cennetinde

TIKLAYIN - Pandora Belgeleri: Dünya liderlerinin gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı

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