Faruk Bildirici okur temsilcisi oldu

T24- Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Timuçin Tüzecan'ın ayrılığından sonra boş kalan okur temsilcisi görevine tecrübeli bir ismi getirdi. 30 yıllık gazeteci Faruk Bildirici, Ankara'dan "Okur Temsilciliği" görevine seçilen ilk isim olma özelliğini de taşıyor.







Hürriyet pazar ekinde Puzzle Portreler'i hazırlayan ve yıllardır gazetede görev yapan Faruk Bildirici Hürriyet'in yeni okur temsilcisi oldu. Ankara'nın en güvenilir gazetecileri arasında bulunan Bildirici artık haftada bir gün okur temsilcisi olarak gazetede yazı yazacak.





FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?



1956 yılında Gaziantep'de doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe, Haziran 1980'de Cumhuriyet'te başladı. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Ankara Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet'ten, Nisan 1992'de ayrıldı. Sabah Gazetesi'nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992'de Hürriyet'e geçti. Yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı.



Bir süre yine Hürriyet'te araştırmacı-yazar olarak çalıştıktan sonra Mart 2002'de Ankara Temsilci Yardımcılığı'na getirildi. Halen bu görevi sürdürüyor. 2002-2003 yıllarında Tempo dergisinde "Kırlangıç Yuvası" köşesinde yazdı.



31 Ağustos 2004 - 14 Mart 2005 tarihleri arasında "Anlatsam Roman Olur" başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan aynı adlı televizyon programı Kanal D'de yayınlandı. Cine-5'te "Üç artı Bir" adıyla her pazar yayınlanan bir söyleşi programı yaptı. Hürriyet Pazar'da "Puzzle portre" başlığıyla yayımlanan portre söyleşileri hazırlıyor.





Yayımlanan kitapları





Yayımlanmış kitaplarının başında, bir dönem Türkiye'de elden ele dolaşan ve Tansu Çiller'in hikâyesini anlattığı "Maskeli Leydi" bulunuyor. "Siluetini sevdiğimin Türkiyesi", "Serkis bu toprakları sevmişti", "Yemin gecesi - Leyla Zana'nın yaşam öyküsü", "Kuzum Bülent", "Anıtkabir Racon Zambak", "Hanedan'ın Son Portresi", "Gizli Kulaklar Ülkesi" ve "Üniforma Slogan Biber" Bildirici'nin diğer kitapları.

20 yılı aşkın bir süredir yaşamı Serpil Özekmekçi ile paylaşıyor. Elif ile Aslı adlarında iki kız babası.

