Faruk Bildirici, "Kılıçdaroğlu'na LGBT fahri üyeliği" ve "Akşener’e LGBT heyetinin ziyareti" haberlerini inceledi: Ne ziyaret var ne de Ankara LGBT Sözcülüğü!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Kılıçdaroğlu'na LGBT fahri üyeliği" ve "Akşener’e LGBT heyetinin teşekkür ziyareti" haberlerini incelerken, "Ne ziyaret var ne de Ankara LGBT Sözcülüğü! Ama İHA ile A Haber bunu başardı!" dedi.

Bildirici, "A Haber ve İHA'dan yalan haber üretme dersleri" başlıklı yazısında, "Bu haberde grup adına açıklama yapan Beray Göksu Eroğlu’nun da 'dernek üyesi olduğu' belirtiliyordu. Eroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a götürerek iptal talebinde bulunan Akşener’e teşekkür etmişti. AA’nın haberinde bu grubun açıklama öncesinde Akşener ile görüştüğüne dair bir bilgi yoktu. Kaldı ki, görüntülerde de Genel Merkeze girmedikleri, oraya yürüyerek geldikleri ve bina önünde hemen açıklama yapıp ayrıldıkları görülüyordu. Üstelik de o gün Akşener, Ankara’da değil, Konya’daydı. Nitekim AA, o gün Akşener’in Konya’da esnafla görüştüğü haberi de geçmişti. Buna rağmen aynı gün İHA’nın servise koyduğu haberde 'LGBT’li bir grup, Meral Akşener’le görüştü ve basın açıklaması yaparak kendisine teşekkür etti' diye yazıldı. Takvim, İnternet Haber, T24, Gerçek Gündem ve Tele 1 gibi bazı internet sitelerinde yayımlanan haberlerde de bu grubun Akşener ile görüştüğünden bahsediliyordu. Hatta Yeni Akit’in haberinde 'Akşener, eşcinsel sapkınlarla görüşme yaptı, ancak poz vermekten utandı' cümlesine yer verilmişti. Şule Perinçek de Aydınlık’ta 4 Nisan’da yayımlanan yazısında Akşener’in LGBT grubuyla görüştüğünü öne sürerek, 'Aynı HDP'yle görüşen CHP gibi tek kare fotoğraf vermedi. Oyu var kendi yok bir anne desteği, yani...' diye eleştiriyordu" bilgilerini paylaştı.

Bildirici, "Bu grubun değil Akşener ile görüşmek, binanın içine bile girmemiş olması haberlere 'Akşener ile görüştükleri'nin yazılmasına engel olmamıştı. LGBT grubunun açıklamasını her nasılsa sadece AA, İHA, A Haber ve Akit gibi iktidara yakın medya izlemişti! İyi Parti binasının önüne gidip iki satırlık açıklama yapan, görüntü verip hemen oradan ayrılan LGBT grubu, aradan onbir gün geçtikten sonra 12 Nisan'da bu kez CHP Genel Merkezi önünde göründü. Yine A Haber ve İHA gibi medya kuruluşlarının izlediği LGBT grubu, kısa bir metin okuyup görüntü verdikten sonra oradan ayrıldı. Bu açıklamayla ilgili olarak A Haber’de Murak Sekban, İHA’da Mustafa Cenik ve Erdinç Türkcan imzalı haberlerde, 'Bir televizyon programında ‘LGBT’nin aile yapısını bozmadığını’ ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi' denildi. Bu haberler, iktidara yakın internet siteleri, televizyonlar ve Sabah’tan Akşam’a kadar hemen tüm iktidar gazetelerinde kullanıldı. Hem de Sabah’ın birinci sayfasındaydı" ifadesini kullandı.

Dernekten yalanlama

Bildirici, Pembe Hayat Derneği’nin medya koordinatörü Tuveyç Timur ile görüştüğünü ve Timur'un "'Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak, İyi Parti Genel Merkezi önünde veya başka bir partinin genel merkezi önünde, dernek olarak basın açıklaması yapılmadı. Basın açıklamasındaki kişilerin halihazırda açıklama ve görüntülerde de görüleceği üzere Pembe Hayat Derneği adına açıklama yaptıklarına dair beyanları bulunmamaktadır. LGBTİ+ bir siyasi parti, siyasi örgüt vb. değil varoluş ve öznelik olduğu için herhangi bir yerin tek bir sözcüsü olamaz ve LGBTİ+ yine bir varoluş (cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim) olduğu için ‘LGBT üyeliği’ demek de ‘kadın üyeliği’ demek gibi absürt ve yanlış bir kullanımdır. Kişi illa ki tanımlanacaksa ismi ile tanımlamak doğru olacaktır.'" dediğini aktardı.

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