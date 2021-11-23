Faruk Bildirici: İktidarın ekonomik politikalarını savunma ve ekonomik sorunların üzerini örtme yarışında birincilik Türkiye gazetesinde

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, iktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerin ekonomiye ilişkin haberlerini inceleyerek kaleme aldığı bugünkü yazısında, “İktidar medyası içerisindeki iktidarın ekonomik politikalarını savunma ve ekonomik sorunların üzerini örtme yarışında birinciliğin Türkiye gazetesinde olduğunu söylenebilir” dedi.

“İktidar medyasının Merkez Bankası’nın faiz kararının olumsuz sonuçlarını, Türk Lirası’nın hızlı değer kaybetmesini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışlarını görmezden gelmeyi yeğlediğini” söyleyen Bildirici, “İktidar medyasının ekonomik krizi ve döviz kurlarındaki ani yükselişi yok sayma ve gerekçeler üretme yarışını somutlayabilmek için bu gazetelerin son bir aylık ilk sayfalarını taradım. Gördüğüm kadarıyla Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Yeni Akit gibi gazeteler bu yarışta hayli geriden geliyor; Yeni Şafak ve Türkiye gazeteleri bu yarışta hayli önde” dedi.

Bildirici gazetelerden örnekler gösterdiği yazısının devamında da, “Bu haberlerden hareketle iktidar medyası içerisindeki iktidarın ekonomik politikalarını savunma ve ekonomik sorunların üzerini örtme yarışında birinciliğin Türkiye gazetesinde olduğunu söylenebilir” kanaatini getirdi.

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